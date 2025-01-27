Army Recognition: «Краснополь» вгоняет натовцев в суеверный ужас

От массированных ударов Россия перешла в пользу сверхточных Константин Ольшанский На фото: управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» (Фото: Илья Лазарев/ТАСС) Российская армия использует новые артиллерийские снаряды, «Краснополь-М2» с лазерным наведением для высокоточных ударов по ВСУ, пишут польские издания Defence24 и Komputer Swiat.
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