БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Army Recognition: «Краснополь» вгоняет натовцев в суеверный ужас

Army Recognition: «Краснополь» вгоняет натовцев в суеверный ужас

От массированных ударов Россия перешла в пользу сверхточных Константин Ольшанский На фото: управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» (Фото: Илья Лазарев/ТАСС) Российская армия использует новые артиллерийские снаряды, «Краснополь-М2» с лазерным наведением для высокоточных ударов по ВСУ, пишут польские издания Defence24 и Komputer Swiat.

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