Школьная тревога: в регионах Польши закрывают школы из-за угроз и нападений

Власти ряда регионов Польши приняли решение временно закрыть средние учебные заведения и усилить полицейские меры безопасности после серии вооруженных нападений с ножами и анонимных сетевых угроз терактами, сообщает агентство Anadolu Agency .
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