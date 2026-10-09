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Школьная тревога: в регионах Польши закрывают школы из-за угроз и нападений

Школьная тревога: в регионах Польши закрывают школы из-за угроз и нападений

Власти ряда регионов Польши приняли решение временно закрыть средние учебные заведения и усилить полицейские меры безопасности после серии вооруженных нападений с ножами и анонимных сетевых угроз терактами, сообщает агентство Anadolu Agency .

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