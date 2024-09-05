"Газета.Ru": кандидата в космонавты Бабкина попросили уволиться из-за "насморка"

Кандидата в космонавты Андрея Бабкина, который последние 14 лет готовился к полету в составе разных экипажей, попросили уволиться с летной должности и принять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов.
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