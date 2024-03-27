Глава Минвостока объяснил, почему судостроение выгоднее развивать на Дальнем Востоке

События, произошедшие за последние два года в сфере экономики и геополитики, делают привлекательным развитие судостроительной отрасли именно на Дальнем Востоке, заявил в интервью «Известиям» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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