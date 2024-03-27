ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 851 подписчик

Глава Минвостока объяснил, почему судостроение выгоднее развивать на Дальнем Востоке

Глава Минвостока объяснил, почему судостроение выгоднее развивать на Дальнем Востоке

События, произошедшие за последние два года в сфере экономики и геополитики, делают привлекательным развитие судостроительной отрасли именно на Дальнем Востоке, заявил в интервью «Известиям» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх