Глава Минвостока объяснил, почему судостроение выгоднее развивать на Дальнем Востоке

События, произошедшие за последние два года в сфере экономики и геополитики, делают привлекательным развитие судостроительной отрасли именно на Дальнем Востоке, заявил в интервью «Известиям» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.