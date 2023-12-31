Полицейские в Самарской области в рамках акции «Внимание-дети! Зимние каникулы!» провели профилактическое мероприятие

В преддверии самого волшебного праздника воспитанники детского сада «Звездочка» ст. Шентала изготовили поздравительные открытки с символом 2024 года – драконом, и совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Шенталинского района поздравили участников дорожного движения с наступающим Новым годом.