Полицейские в Самарской области в рамках акции «Внимание-дети! Зимние каникулы!» провели профилактическое мероприятие

В преддверии самого волшебного праздника воспитанники детского сада «Звездочка» ст. Шентала изготовили поздравительные открытки с символом 2024 года – драконом, и совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Шенталинского района поздравили участников дорожного движения с наступающим Новым годом.
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