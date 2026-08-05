«Ни плохих, ни хороших русских быть не должно!»: Азербайджанец учит украинцев, как победить Россию

Светлана Рыбчинская

Roman Resser &quot;учитель&quot; Рамиз Юнус забыл, как появился Азербайджан. Может, ему стоит заглянуть в историю и благодарить Российскую Империю.

Да он и не знает об этом!Все твари неблагодарные,эти так называемые бывшие дружеские республики.Сами ничего путного не сделали у себя.Только что развалили что было сделано русскими.Господи! Храни Россию🙏