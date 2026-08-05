Украине нужно полностью зачистить своё информационное пространство от присутствия выходцев из России.
«Ни плохих, ни хороших русских быть не должно!»: Азербайджанец учит украинцев, как победить Россию
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Roman Resser
&quot;учитель&quot; Рамиз Юнус забыл, как появился Азербайджан. Может, ему стоит заглянуть в историю и благодарить Российскую Империю.
Да он и не знает об этом!Все твари неблагодарные,эти так называемые бывшие дружеские республики.Сами ничего путного не сделали у себя.Только что развалили что было сделано русскими.Господи! Храни Россию🙏
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Что умного может сказать вонючий азер, вырасший на туземной вере в величие собственных соплеменников???😱
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1 м.
ЮШ
Юрий Шестаков
На каждой кавказской горе есть свой бывший значимый вельможа, экс-правитель, министр без порфеля, который учит несмышлёнышей вести антироссийскую политику! Хочется, видимо, ещё остаться на слуху, проявить свою, ранее скрываемую, ненависть ко всему, что связано с Россией, с русскими.
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1 м.
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