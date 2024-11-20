Уничтожение ракетой Х-38 очередной переправы через реку Северский Донец в районе посёлка Райгородок.
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Уничтожение ракетой Х-38 очередной переправы через реку Северский Донец в районе посёлка Райгородок.
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