Депутат Колунов объяснил, от каких услуг ЖКУ можно отказаться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Из платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги можно убрать отдельные дополнительные начисления, связанные со связью и сервисным обслуживанием.
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