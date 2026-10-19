Депутат Колунов объяснил, от каких услуг ЖКУ можно отказаться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Из платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги можно убрать отдельные дополнительные начисления, связанные со связью и сервисным обслуживанием.