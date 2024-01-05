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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Директор Московского зоопарка поддержала решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Директор Московского зоопарка поддержала решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года Глава Московского зоопарка Светлана Акулова выразила поддержку решению действующего президента выдвинуться в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

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