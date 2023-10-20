В Грузии разработали план действий на случай ядерного удара в регионе

Грузинский кабмин разработал план действий в случае нанесения ядерного удара по территории региона, сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия, ссылаясь на руководителя Службы госбезопасности страны Георгия Лилуашвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии