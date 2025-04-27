Валерий ПОЛЕССКИЙ Донбасс… Здесь в последние годы разворачивается специальная военная операция, одна из целей которой является избавление русского населения региона от геноцида, чинимого украинскими неонацистами – прямыми наследниками германских нацистов.
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