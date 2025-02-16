Мартиндейл: природные ресурсы Украины должны пойти на возмещение ущерба

Природные ресурсы, подконтрольные Украине, должны использоваться для оплаты ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре Украины и России, заявил американец Дэниэл Мартиндейл, два года помогавший РФ из украинского тыла.
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