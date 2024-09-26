В российском городе раскрыли совершенное 30 лет назад убийство семьи

Во Владивостоке завершили расследование дела об убийстве семьи ради квартиры Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве семьи Алатарцевых, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке.
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