"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета “Циркон” является угрозой для ВМС США, нарушая шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией, такое мнение выразил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The … .