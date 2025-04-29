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"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия

"Угроза для кораблей": на Западе испугались российского оружия

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета “Циркон” является угрозой для ВМС США, нарушая шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией, такое мнение выразил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для американского издания The … .

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