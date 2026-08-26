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Травма сына, тяжелые роды и отказ от Парижа: почему Анна Азарова бросила кино на пике славы

Травма сына, тяжелые роды и отказ от Парижа: почему Анна Азарова бросила кино на пике славы

Режиссер Василий Пичул однажды сравнил Анну Азарову с Любовью Орловой: на отечественном экране редко появлялись актрисы, способные столь органично совмещать тонкую драматическую игру, пение, пластику и яркую внешность.

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