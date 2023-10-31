8 ракет Storm Shadow разом атаковали Севастополь днем. Подробности

Наша ПВО усилилась новыми радарами Константин Ольшанский На фото: ракета Storm Shadow (Фото: MBDA Missile Systems) Киевский режим вновь попытался нанести мощный комбинированный удар по Крымскому полуострову.
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