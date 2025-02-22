Новым главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева

Она сменила 76-летнюю Ирину Винер Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева, пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии