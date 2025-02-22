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Новым главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева

Новым главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева

Она сменила 76-летнюю Ирину Винер Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева, пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова.

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