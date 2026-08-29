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ВМС Британии: военные корабли РФ сопроводили суда в Ла-Манше

ВМС Британии: военные корабли РФ сопроводили суда в Ла-Манше

Российские корабли сопроводили торговые суда, следовавшие через пролив Ла-Манш, говорится в заявлении ВМС Соединенного Королевства от 29 августа.

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