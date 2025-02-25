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Вечерний Новосибирск

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Всероссийский блинный рекорд установят на Сибирском тракте под Новосибирском

Всероссийский блинный рекорд установят на Сибирском тракте под Новосибирском

Широкую Масленицу отметят на Сибирском тракте 1 марта в Золовкины посиделки. Гостям народных гуляний в парке «Хуторок» Каргатского района обещают конкурсы, состязания с подарками, концертную программу и вдоволь блинов.

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