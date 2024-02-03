Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Yonhap: власти Южной Кореи вызвали посла РФ из-за слов Захаровой

Yonhap: власти Южной Кореи вызвали посла РФ из-за слов Захаровой

Власти Южной Кореи вызвали в Министерство иностранных дел республики российского после в Сеуле из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

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