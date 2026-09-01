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Мировое обозрение

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Украинца депортировали из Польши за террор с ножом в мясном отделе варшавского магазина

Украинца депортировали из Польши за террор с ножом в мясном отделе варшавского магазина

Гражданин Украины, устроивший дебош с ножом в варшавском продуктовом магазине, депортирован на родину с десятилетним запретом на въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны.

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