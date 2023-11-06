Иран - это не только горы и пустыни, это поля, рощи, пастбища

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Между городами Сарейн и Зенджан раскинулись поля свежевспаханной земли и свежей озими. {{uslider|103350|36171}} Дорога снова шла мимо завидных пейзажей, там на зелёных склонах паслись отары овец, издалека похожие на небрежно разбросанные камни чьей-то невидимой рукой.

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