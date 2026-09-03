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В Папуа — Новой Гвинее зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

В Папуа — Новой Гвинее зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

По оперативной обработке данных эпицентр сейсмособытия, зафиксированного в 23:04 по Москве в среду (06:04 местного времени в четверг), находился в 92 километрах западнее города Лаэ.

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