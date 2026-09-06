Группировка "Север" за сутки уничтожила 600 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" в течение суток уничтожили 535 беспилотников самолетного типа, 56 тяжелых боевых дронов и 9 наземных робототехнических комплексов ВСУ.
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