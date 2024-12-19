📝 Журналист из Курдистана рассказал, какой вопрос он подготовил на пресс-конференцию Президента России «Россия большую роль играет на Ближнем Востоке.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📝 Журналист из Курдистана рассказал, какой вопрос он подготовил на пресс-конференцию Президента России «Россия большую роль играет на Ближнем Востоке.