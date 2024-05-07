Россия пережила "очень важные сутки". Украина упустила момент

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Царьград

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Впереди 9 мая,22 июня....так что ждать надо каждый день.
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12 час.
Аким Воземчук
Сперва Одесса и все побережье.Харьков держать под прицелом,пока не зачистили побережье,именно оттуда идут поставки оружия.
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11 час.
ВА
Виктор Александров
А империя подлости короля Саудовской Аравии признаёт? Как там выборы прошли? По нормам демократии? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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11 час.

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