Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией на условиях международного права

АндрейБорков

Международное право это нечто из разряда ДЫШЛА, его куда повернешь, туда оно и вышло! Те же США имеют свое собственное суждение об этом Международном праве. Бомбежки Югославии, нападение на Ирак, уничтожение государственности Ливии, нахождение войск США в Сирии..... список можно продолжать до умопомрачения. Если руководствоваться именно таким Международным правом, каким руководствуются США в своих шкурных интересах, то почему бы не выставить УкРуине условия, по которым все побережье Черного моря на их бывшей территории отходит России, на УкРуину вводятся "миротворцы" из ВС РФ, РосГвардии РФ и "наблюдатели" от ФСБ РФ для проведения мероприятий по демилитаризации и денацификации УкРуины. И все это в рамках МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, того же самого, по которому США и НАТО ввели войска в Ирак, по которому разрушили Ливию, по которому в Сирии находятся их военные базы...