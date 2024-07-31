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Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией на условиях международного права

Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией на условиях международного права

Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Комментарии
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АндрейБорков
Международное право это нечто из разряда ДЫШЛА, его куда повернешь, туда оно и вышло! Те же США имеют свое собственное суждение об этом Международном праве. Бомбежки Югославии, нападение на Ирак, уничтожение государственности Ливии, нахождение войск США в Сирии..... список можно продолжать до умопомрачения. Если руководствоваться именно таким Международным правом, каким руководствуются США в своих шкурных интересах, то почему бы не выставить УкРуине условия, по которым все побережье Черного моря на их бывшей территории отходит России, на УкРуину вводятся &quot;миротворцы&quot; из ВС РФ,  РосГвардии РФ и &quot;наблюдатели&quot; от ФСБ РФ для проведения мероприятий по демилитаризации и денацификации УкРуины. И все это в рамках МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, того же самого, по которому США и НАТО ввели войска в Ирак, по которому разрушили Ливию, по которому в Сирии находятся их военные базы...
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