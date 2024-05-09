Какие 6 домашних растений тайно лечат от болезней Алёна Юрьева Несмотря на то, что большинство людей обращают внимание на растения в качестве декоративных элементов дома, некоторые из них могут быть настоящими целителями, помогая бороться с различными заболеваниями и улучшая общее состояние здоровья.