Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Воробьев о победном голе «Трактору»: «Хитрый Карпов перехитрил»

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Трактором» (2:1 ОТ). «Интересная игра, хотя голов было забито немного, но моменты были.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх