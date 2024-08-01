Во Владимире вынесли приговор экс-чиновнице Романовской за поджог военкомата

Жанну Романовскую судили по не тяжелой статье о повреждении чужого имущества.1 августа Ленинский суд Владимира вынес приговор Жанне Романовской, бывшей чиновнице областного правительства, обвиняемой в поджоге военкомата.
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