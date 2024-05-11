Бадоса впервые за год выиграла три матча подряд

126-я ракетка мира Паула Бадоса победила №62 Диану Шнайдер в третьем круге в Риме – 5:7, 6:4, 6:4. Испанка выиграла три матча подряд впервые с прошлогоднего римского турнира, когда в итоге дошла до четвертьфинала.