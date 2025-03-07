РУВИКИ поздравляет своих читательниц с Международным женским днем

Как отмечают 8 Марта в России, что символизирует подарок в виде цветов и почему 8 марта считается Международным женским днём можно узнать в статьях российской интернет-энциклопедии, об этом сообщили в пресс-службе РУВИКИ.
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