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Мировые Новости

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РУВИКИ поздравляет своих читательниц с Международным женским днем

РУВИКИ поздравляет своих читательниц с Международным женским днем

Как отмечают 8 Марта в России, что символизирует подарок в виде цветов и почему 8 марта считается Международным женским днём можно узнать в статьях российской интернет-энциклопедии, об этом сообщили в пресс-службе РУВИКИ.

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