«Проект 333»: сколько вещей должно быть в гардеробе женщины

Создание универсального гардероба — задача, требующая внимательности и понимания собственного стиля. Утренняя рутина выбора одежды может быть утомительной, особенно когда в шкафу слишком много вещей, которые вы не носите.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии