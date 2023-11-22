Российский Атом – как и для чего его дорабатывают

АО «КАМА» и Группа Ренессанс Страхование заключили соглашение об экспертном сотрудничестве при разработке электромобиля Атом, чтобы снизить стоимость ОСАГО и каско для будущих владельцев первого российского электромобиля.
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