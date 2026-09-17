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Аргументы и Факты

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Кардиологи назвали три самых главных продукта для сердца

Кардиологи назвали три самых главных продукта для сердца

Некоторые привычные продукты могут поддерживать здоровье сердца благодаря клетчатке, полезным жирам и антиоксидантам.

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