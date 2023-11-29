Reposted (Vladimir Sharypov): В последние годы процесс организации питания детей в наших образовательных учреждениях: в садах, и в школах – максимально прозрачный.
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Reposted (Vladimir Sharypov): В последние годы процесс организации питания детей в наших образовательных учреждениях: в садах, и в школах – максимально прозрачный.