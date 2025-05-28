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Закон и Порядок

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Восемь мыслей о телефонном мошенничестве

Восемь мыслей о телефонном мошенничестве

По наводке Виктора Мараховского — грустная история о профессоре МГУ, которого телефонные иностранцы загипнотизировали и заставили отдать им 52 млн рублей.

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