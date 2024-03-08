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Politico: Украина ждет от выступления Байдена обещаний поставок ATACMS для ВСУ

Politico: Украина ждет от выступления Байдена обещаний поставок ATACMS для ВСУ

Украинские власти в преддверии грядущего обращения американского президента Джо Байдена к Конгрессу США ожидают услышать обещания по поддержке Киева, включая поставки тактических баллистических ракет ATACMS.

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