Politico: Украина ждет от выступления Байдена обещаний поставок ATACMS для ВСУ

Украинские власти в преддверии грядущего обращения американского президента Джо Байдена к Конгрессу США ожидают услышать обещания по поддержке Киева, включая поставки тактических баллистических ракет ATACMS.
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