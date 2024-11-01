Родителям напомнили, почему на каникулах ребенок должен отдыхать, а не учиться

Отдых — это естественная потребность любого человека в любом возрасте и в любом виде деятельности. Именно поэтому в школьном цикле, помимо ежедневного отдыха, предусмотрены каникулы — они нужны в первую очередь для того, чтобы ученик мог отдыхать и чтобы он имел возможность переключаться с учебной деятельности на другую, рассказала «Газете.