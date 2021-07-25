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В России выявили 24 072 новых случая заражения COVID-19

В России выявили 24 072 новых случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 24 072. Об этом сообщили в воскресенье, 25 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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