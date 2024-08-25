В Бобруйске стартовала благотворительная кампания ´Соберем детей в школу´.

Волонтеры Первомайской районной организации Красного Креста города Бобруйска начали сбор средств и канцелярских принадлежностей в рамках благотворительной кампании, целью которой является оказание помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов, помощь детям из опекунских, приемных и неполных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, ма .