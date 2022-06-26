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В Москве "Главclub" отменил ближайшие концерты Anacondaz и Манижи

В Москве "Главclub" отменил ближайшие концерты Anacondaz и Манижи

Руководство московской концертной площадки "Главclub" сообщило о вынужденной отмене ближайших концертов группы Anacondaz 26 июня в составе фестиваля PunkRupor и концертов группы "Несчастный случай" 3 июля, а также выступления певицы Манижи 8 июля.

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