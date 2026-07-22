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Царьград

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ВТБ внедрил «заявки до отмены» для частных инвесторов

ВТБ внедрил «заявки до отмены» для частных инвесторов

Доля активных частных инвесторов, применяющих сложные торговые стратегии, демонстрирует устойчивый рост.

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