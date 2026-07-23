Харитонов: законодательство для развития Дальнего Востока и Арктики включает 92 федеральных закона

СХ

Сергей Храмов

"Сформирован отдельный раздел законодательства, который принят специально в целях обеспечения опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Он состоит из 92 федеральных законов и более 550 подзаконных актов, сказал Харитонов". Результат этих ФЗ и подзаконных актов - пустышки без такого уникального транспорта как Экранопланы "Иволга" с рентабельностью боле 50% для Северного завоза, Сибири, Д/Востока и Арктики. Даже если еще 100 ФЗ создадут в Государственной Думе результат будет нулевым. РВСН,