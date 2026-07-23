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ДумаТВ

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Харитонов: законодательство для развития Дальнего Востока и Арктики включает 92 федеральных закона

Харитонов: законодательство для развития Дальнего Востока и Арктики включает 92 федеральных закона

В восьмом созыве сформирован отдельный раздел законодательства, направленный на обеспечение опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

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Комментарии
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Сергей Храмов
&quot;Сформирован отдельный раздел законодательства, который принят специально в целях обеспечения опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Он состоит из 92 федеральных законов и более 550 подзаконных актов, сказал Харитонов&quot;. Результат этих ФЗ и подзаконных актов - пустышки без такого уникального транспорта как Экранопланы &quot;Иволга&quot; с рентабельностью боле 50% для Северного завоза, Сибири, Д/Востока и Арктики. Даже если еще 100 ФЗ создадут в Государственной Думе результат будет нулевым. РВСН,
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