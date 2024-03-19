Уголовное дело возбуждено по факту обрушения породы в шахте рудника в Приамурье

Уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ») возбуждено по факту обрушения породы в шахте рудника на территории Зейского муниципального округа в Амурской области.
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