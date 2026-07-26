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Рустам Минниханов посетил праздник Сабантуй в Казахстане

Сегодня в городе Петропавловск (Казахстан) состоялся праздник татарской культуры Сабантуй. Праздничную площадку посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Аким Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Гауез Нурмухамбетов.

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