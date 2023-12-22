Индекс жадности криптоинвесторов достиг отметки 74 пятый раз подряд

Индекс Crypto Fear & Greed Index поднялся на отметку 74 пункта. Этот уровень становился потолком роста индикатора четыре раза подряд, начиная с ноября, что не помешало росту капитализации криптовалют на 15%.
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