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Алаудинов: «Я говорил, что СВО закончится осенью 2024. От слов не отказываюсь»

Алаудинов: «Я говорил, что СВО закончится осенью 2024. От слов не отказываюсь»

Если новый президент США Дональд Трамп прекратит накачку Киева оружием, то Украины хватит максимум на месяц.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Трамп понадобился кукловодам для того самого &quot;шага назад&quot;, для отката на отдельно взятые государственности. в противовес выстраиваемой ими же глобальной пирамиде власти, в которой государственность как раз мешает. но не срослось. с первого раза точно. это не означает, что не будет второго, третьего и т.д.. но в моменте очевиден возврат к &quot;разделяй и властвуй&quot;. для местечковых заварушек кукловодам нужны движущие силы. следовательно, увидим продолжающиеся нагнетания на национальных, религиозных и, ес-сно, государственных уровнях с целью разобщения и сталкивания лбами. к сожалению для затейников вся эта возня видима, ибо плохо подготовлена в силу обстоятельств. см. Китай, например, который ещё вчера пытался урегулировать вопросы рынков с гегемоном за столом переговоров, а уже сегодня вынужденно выбирает альтернативу. почему Китай? - дык, значимая на планете страна и экономика, не про Гондурас же ..?
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17 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну как дети . Кто там собирается предотвратить войну ? Извечно старались подобраться к нашим природным богатствам . Они могут только на словах , а рядом стоят их же баламуты и кричат вперёд . Разве байден отказался от этой попытки . как вести нам в таком случае уже вышла статья с предложением о подготовке и разрыве отношений с США и всем блоком НАТО , поскольку их США будет продолжать натравливать . Для чего Трамп опять собирается повысить взносы до 4% и более ? Цель одна для продолжения и не важно каким способом . Апти , послушай , если у тебя нагадят на пороге , ты что сделаешь .??? А если будет повторяться , тогда что ?  Так это как раз тот случай . Я лично за полный разрыв дипломатических и остальных отношений . Они подошли к той незримой черте , которую и рисовать не стоит , да и не черта это скорее всего ,а непреодолимый вал  А бить их надо для начала с АПЛ из -под воды по берегам , особенно в тех местах где АЭС ,ТЭС и ГЭС . У них их полно Весь восточный берег . Там как раз тектонические плиты с разломами , так что взрывы сойдут за подземные точки А главное после взрывов всё скроется обвалами  и не останется следов , Можно ЯО . . АПЛ у нас невидимые практически и глубоководные . Залп одновременный и можно даже с союзниками . Всё остальное сделает вода с моря
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не будет Америки все заглохнут вмиг
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14 час.

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