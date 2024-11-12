Алаудинов: «Я говорил, что СВО закончится осенью 2024. От слов не отказываюсь»

Трамп понадобился кукловодам для того самого "шага назад", для отката на отдельно взятые государственности. в противовес выстраиваемой ими же глобальной пирамиде власти, в которой государственность как раз мешает. но не срослось. с первого раза точно. это не означает, что не будет второго, третьего и т.д.. но в моменте очевиден возврат к "разделяй и властвуй". для местечковых заварушек кукловодам нужны движущие силы. следовательно, увидим продолжающиеся нагнетания на национальных, религиозных и, ес-сно, государственных уровнях с целью разобщения и сталкивания лбами. к сожалению для затейников вся эта возня видима, ибо плохо подготовлена в силу обстоятельств. см. Китай, например, который ещё вчера пытался урегулировать вопросы рынков с гегемоном за столом переговоров, а уже сегодня вынужденно выбирает альтернативу. почему Китай? - дык, значимая на планете страна и экономика, не про Гондурас же ..?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну как дети . Кто там собирается предотвратить войну ? Извечно старались подобраться к нашим природным богатствам . Они могут только на словах , а рядом стоят их же баламуты и кричат вперёд . Разве байден отказался от этой попытки . как вести нам в таком случае уже вышла статья с предложением о подготовке и разрыве отношений с США и всем блоком НАТО , поскольку их США будет продолжать натравливать . Для чего Трамп опять собирается повысить взносы до 4% и более ? Цель одна для продолжения и не важно каким способом . Апти , послушай , если у тебя нагадят на пороге , ты что сделаешь .??? А если будет повторяться , тогда что ? Так это как раз тот случай . Я лично за полный разрыв дипломатических и остальных отношений . Они подошли к той незримой черте , которую и рисовать не стоит , да и не черта это скорее всего ,а непреодолимый вал А бить их надо для начала с АПЛ из -под воды по берегам , особенно в тех местах где АЭС ,ТЭС и ГЭС . У них их полно Весь восточный берег . Там как раз тектонические плиты с разломами , так что взрывы сойдут за подземные точки А главное после взрывов всё скроется обвалами и не останется следов , Можно ЯО . . АПЛ у нас невидимые практически и глубоководные . Залп одновременный и можно даже с союзниками . Всё остальное сделает вода с моря