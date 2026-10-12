Томас Прейнинг стал двукратным чемпионом DTM

DTMСезон немецкой гоночной серии DTM завершился в минувший уик-энд в Германии — на трассе «Хоккенхаймринг» состоялся восьмой этап чемпионата 2026 года, определивший нового чемпиона первенства.
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