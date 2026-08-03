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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут встретиться на свадьбе Криштиану Роналду

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут встретиться на свадьбе Криштиану Роналду

И вроде бы не в рамках бойовского поединка. фото: AIПортугальский нападающий Криштиану Роналду позвал на свою свадьбу с Джорджиной Родригес легендарных бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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